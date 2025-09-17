Вход на станцию метро «Площадь Ленина» ограничат вечером 19 сентября

В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменится режим работы первого вестибюля станции метро «Площадь Ленина», сообщает комитет по транспорту. Так 19 сентября в период с пяти до семи вечера вход в вестибюль будет ограничен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

При необходимости интервал могут скорректировать, все будет зависеть от фактического пассажиропотока. Петербуржцев попросили заранее планировать маршрут поездок и пользоваться вторым вестибюлем станции.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге завершены подготовительные работы на закрытой для пассажиров станции метро «Фрунзенская».

Андрей Маркелов