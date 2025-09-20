Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Ханчжоу

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Нишеша Басаваредди во втором круге турнира в китайском Ханчжоу. Игра продлилась 1 час 15 мин и закончилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу россиянина. В четвертьфинале он сыграет с победителем матча между китайцем У Ибином и американцем Себастьяном Кордой.

Для россиянина это первая победа с 30 июля. Медведеву 29 лет, он занимает 18 строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 20 титулов ATP. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но победил только на US Open в 2021 году.

Турнир в Ханчжоу относится к категории ATP 250. Его призовой фонд превышает $1 млн.

О карьере Медведева — в материале «Ъ» «Ракетка отделилась от конструктора».