Ракетка отделилась от конструктора

Французский тренер Жиль Сервара объявил об окончании сотрудничества с экс первой ракеткой мира Даниилом Медведевым. Этот специалист работал с россиянином на протяжении десяти лет, в том числе восемь — индивидуально, а в 2019 году был признан лучшим тренером по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Решение о расставании было принято на фоне неудовлетворительных результатов Медведева, который неделю назад в первом круге US Open проиграл на турнирах Большого шлема свой четвертый матч подряд и после завершения нью-йоркского мейджора покинет топ-15 мирового рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выиграв под руководством Жиля Сервара (на фото слева) 20 титулов, Даниил Медведев попробует найти себе нового тренера

Фото: Jayne Kamin-Oncea / USA TODAY Sports / Reuters Выиграв под руководством Жиля Сервара (на фото слева) 20 титулов, Даниил Медведев попробует найти себе нового тренера

Фото: Jayne Kamin-Oncea / USA TODAY Sports / Reuters

О завершении сотрудничества с Даниилом Медведевым его тренер Жиль Сервара сообщил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Даниил, наше фантастическое восьмилетнее приключение подошло к концу. Символично, что мы решили завершить сотрудничество во время US Open (единственный турнир, на котором в 2021 году Медведеву удалось завоевать титул на мейджорах.— “Ъ”). Я счастлив и благодарен за то, что мы пережили вместе за все эти годы. Эти воспоминания навсегда останутся со мной. Спасибо тебе за доверие… Всегда буду помнить твою неповторимую магию, которая делает тебя сильным игроком. Уверен, она еще вернется»,— написал, в частности, 44-летний Сервара.

Через некоторое время в той же соцсети свой пост опубликовал Даниил Медведев, который поблагодарил бывшего тренера за «невероятные восемь-десять лет совместной работы, 20 титулов, первое место в рейтинге, но самое главное — за огромное количество счастливых и веселых моментов, которые останутся в памяти навсегда». Также россиянин объявил о прекращении сотрудничества с тренером по физподготовке Эриком Эрнандесом.

Причины расставания Медведева и Сервара очевидны. В последние несколько месяцев спортсмен попал в черную полосу, превратившуюся в полноценный кризис.

Поражение недельной давности в первом круге проходящего в Нью-Йорке US Open от 51-й ракетки мира француза Бенжамена Бонзи стало для россиянина на турнирах Большого шлема четвертым подряд, и через неделю он впервые за шесть лет покинет топ-15 мировой классификации. Более того, не исключен дальнейший рейтинговый регресс, ведь по очкам, набранным с начала сезона, Медведев на сегодняшний день идет лишь 22-м.

Систематические фиаско россиянина сопровождают очевидные проблемы психологического характера. Скажем, за недисциплинированное поведение в матче против Бонзи, в том числе оскорбление судьи, он в общей сложности был оштрафован на $42,5 тыс. Шестикратный победитель турниров Большого шлема немец Борис Беккер заявил, что Медведеву после этого «публичного срыва» требуется «профессиональная помощь», а американец Патрик Макинрой, младший брат знаменитого Джона Макинроя и бывший капитан сборной США в Кубке Дэвиса, посоветовал 29-летнему теннисисту «взять отпуск до конца сезона».

Дальнейшие шаги Даниила Медведева пока неизвестны. Но в любом случае расставание с Жилем Сервара следует считать значимым событием для его спортивной карьеры.

Речь идет о человеке, с которым Медведев познакомился около десяти лет назад и индивидуально работал с 2017 года, пройдя путь из второй половины первой сотни мирового рейтинга до его вершины, покоренной 28 февраля 2022 года. Под руководством француза россиянин выиграл 20 титулов на турнирах всех уровней и на всех типах покрытий. Неудивительно, что Сервара, который до работы с россиянином был малоизвестен в теннисном мире и как специалист фактически рос вместе с своим подопечным, в 2019 году был признан лучшим тренером по версии АТР, а на протяжении двух следующих сезонов входил в списки номинантов на это звание.

По мнению заслуженного тренера России Бориса Собкина, который в свое время проработал с бывшим сильнейшим российским теннисистом Михаилом Южным более 25 лет, из них 19 — на уровне АТР Tour, «рассуждая о первопричинах неудач Медведева, надо иметь информацию изнутри, но обычно в подобных случаях нельзя сказать, что виноват только игрок или только тренер: истина, как правило, где-то посередине». В данном случае, считает Собкин, отношения игрока с тренером были настолько близкими, что спортсмен, «всегда отличавшийся здоровым консерватизмом, не хотел расставания до последнего момента». Говоря о возможных преемниках Сервара, российский специалист подчеркнул, что «Медведеву потребуется серьезный опытный профессионал, который сможет убедить игрока внести в его игру конкретные изменения».

Евгений Федяков