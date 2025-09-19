В Забайкалье задержан водитель утонувшего в озере вездехода с пассажирами

В Забайкалье сотрудники регионального управления СКР задержали 29-летнего водителя по делу о гибели пассажиров утонувшего вездехода. Как сообщает пресс-служба ведомства, он оказался в числе четырех выживших после аварии.

По версии следствия, 15 сентября гусеничный вездеход, в котором находилось девять человек, «форсировал водоем» в Каларском округе Забайкалья. В результате транспортное средство затонуло, погибли пять человек, трое работников одной из коммерческих геологоразведочных организаций, а также двое сотрудников охранного предприятия. Водителю вездехода и троим пассажирам удалось спастись.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек). Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством «об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу».

Как сообщалось ранее, после инцидента с вездеходом выжившие смогли выйти связь только 16 сентября. Тела пятерых погибших из озера Амудиса водолазы ГУ «Забайкалпожспас» поднимали в два этапа, 17 и 18 сентября.

Влад Никифоров, Иркутск