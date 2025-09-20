Главные новости к утру 20 сентября

Минобороны РФ опровергло заявление властей Эстонии о том, что российские истребители нарушили границы республики. МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область и не отклонялись от курса, утверждают в ведомстве.

В Сенате США представили законопроект, которым предлагается обязать американское правительство перечислять Украине средства из замороженных российских активов каждые 90 дней. Предполагается, что каждый раз Киеву будут выделять не меньше чем по $250 млн.

В Амурской области строительный поезд сошел с рельсов во время ремонта железнодорожного пути. Пострадали 12 человек, двое погибли.

Президент США Дональд Трамп допустил вероятность шатдауна — приостановки работы федерального правительства страны. Риски этого возросли, поскольку накануне Сенат не смог принять законопроект о финансировании государственных органов.