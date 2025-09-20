Двое человек погибли и 12 пострадали при сходе вагонов в Амурской области

В Амурской области строительный поезд сошел с рельсов. Пострадали 12 человек, двое погибли. Об этом сообщили в прокуратуре.

Это произошло во время ремонта железнодорожного пути на перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона. По предварительным данным, вагоны съехали на участок, где рельсы и шпалы были уже разобраны, и врезались в работавший неподалеку бульдозер, сообщила пресс-служба Восточного следственного управления на транспорте СКР. В момент аварии на одной из платформ поезда находились 10 строителей, и еще два работника находились на укладочном кране, уточняют в Следственном комитете.

Один из пострадавших погиб на месте происшествия. Второй умер в больнице. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Причины происшествия выясняются.