На Кубани продажи витаминов и БАДов для иммунитета выросли до 2,5 млрд рублей

В Краснодарском крае спрос на витамины и БАДы для укрепления иммунитета в январе—июле 2025 года в аптеках вырос на 7,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Жители и гости Кубани за семь месяцев купили более 6 млн упаковок биодобавок и витаминов на сумму 2,5 млрд руб. В денежном выражении объем продаж вырос на 30%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В топ-10 брендов витаминов и БАДов для укрепления иммунитета по стоимостному объему в общем объеме продаж вошли «Апрель» (307,7 млн руб.), «Магне В6» (189,8 млн руб.), «Мильгамма» (103,8 млн руб.), «Миролла» (95,1 млн руб.), «Фемибион» (91,6 млн руб.), «Эвалар» (91,3 млн руб.), «Фортедетрим» (84,1 млн руб.), «Витамир» (82,1 млн руб.), «Солгар» (81,9 млн руб.), «Аквадетрим» (78,6 млн руб.).

Специалист в области медицины и эстетической красоты, нутрициолог, косметолог-дерматолог, заместитель генерального директора по общим вопросам компании Co-lab Елена Женина связывает увеличение объема продаж на 30% с удорожанием лекарства, а также с изменением структуры спроса.

«Потребители стали покупать меньше дешевых препаратов, переходя на более дорогие импортные аналоги или комплексы с повышенной дозировкой, что и дало прирост в деньгах»,— считает эксперт.

Она обращает внимание на то, что эффективность большинства БАДов не имеет серьезной доказательной базы. «Витамины (D, C, цинк) работают только при доказанном дефиците у человека. Доступность этих препаратов высока, но это скорее минус — люди назначают их себе сами, без консультации врача. Бесконтрольный прием ведет к формированию резистентности организма. Кроме того, для этого сегмента фармацевтического рынка характерен агрессивный маркетинг, подменяющий консультацию врача. Ко всему, в отношении БАДов бытует множество мифов, включая то, что все добавки с надписью "для иммунитета" научно обоснованны»,— рассказывает Елена Женина.

Применение витаминов и БАДов для укрепления иммунитета, по словам эксперта, требуется при подтвержденном лабораторном дефиците определенного витамина/микроэлемента; для людей из групп риска (например, витамин D для жителей регионов с малым количеством солнца); при несбалансированном питании; в период повышенных нагрузок и восстановления после болезней (по назначению врача).

Злоупотребление витаминами и БАДами ведет к гипервитаминозу (особенно жирорастворимыми витаминами A, D, E, K) с интоксикацией; повышенной нагрузке на печень и может вызвать аллергические реакции, предупреждает Елена Женина.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Адыгее, Крыму и Севастополе спрос на витамины и БАДы для укрепления иммунитета в 2025 году сократился.

Маргарита Синкевич