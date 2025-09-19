Четверо ранены после атаки дронов на Белгородскую область

В Белгородской области в результате атак дронов ВСУ пострадали два мирных жителя и два бойца подразделения «Орлан», сообщил Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В поселке Красная Яруга дрон атаковал автомобиль, ранив двух человек. Пострадавших доставили в местную больницу. Мужчине срочно проводят операцию. Женщине, получившей осколочные ранения, также оказывают помощь. Автомобиль получил повреждения.

В селе Зозули Борисовского района два бойца «Орлана» получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Они самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь. Лечение будет продолжено амбулаторно.

Сегодня вечером уже сообщалось, что в Краснояружском районе от удара ВСУ погиб водитель грузовика. Утром были ранены еще два человека.

Анна Швечикова