Боец «Орлана» и мирная жительница ранены БПЛА в Белгородской области

В результате атаки украинских БПЛА на Белгородскую область ранены мирная жительница и боец подразделения «Орлан». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В городе Шебекино от удара дрона во время выполнения служебных задач пострадал боец самообороны. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение груди. Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

В Борисовском районе в селе Грузское из-за атаки БПЛА на многоквартирный дом пострадала мирная жительница. Она получила баротравму, самостоятельно обратилась в городскую больницу № 2 и продолжает лечение амбулаторно. В доме повреждены кровля и одна квартира.

За прошлые сутки при атаках ВСУ погиб один человек, еще семь пострадали.

