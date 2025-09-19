Суд ООН подтвердил получение российской апелляции по делу о крушении MH17

Международный суд ООН подтвердил, что Россия подала апелляцию по делу о крушении рейса Malaysia Airlines MH17 в 2014 году. Российская сторона оспаривает вердикт Совета Международной организации гражданской авиации о причастности РФ к авиакатастрофе.

Россия подала апелляцию 18 сентября в отношении Австралии и Нидерландов. Российская сторона считает, что решение совета ИКАО основано на ошибочных выводах и нарушениях. В мае Нидерланды и Австралия попросили совет ИКАО призвать Россию вернуться к переговорам о катастрофе MH17.

Пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донбассе. Погибли 298 человек — граждане 10 государств. Уголовное дело рассматривал окружной суд Гааги. В ноябре 2022 года по делу заочно осудили трех человек, в том числе бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова).