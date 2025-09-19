Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд ООН подтвердил получение российской апелляции по делу о крушении MH17

Международный суд ООН подтвердил, что Россия подала апелляцию по делу о крушении рейса Malaysia Airlines MH17 в 2014 году. Российская сторона оспаривает вердикт Совета Международной организации гражданской авиации о причастности РФ к авиакатастрофе.

Россия подала апелляцию 18 сентября в отношении Австралии и Нидерландов. Российская сторона считает, что решение совета ИКАО основано на ошибочных выводах и нарушениях. В мае Нидерланды и Австралия попросили совет ИКАО призвать Россию вернуться к переговорам о катастрофе MH17.

Пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донбассе. Погибли 298 человек — граждане 10 государств. Уголовное дело рассматривал окружной суд Гааги. В ноябре 2022 года по делу заочно осудили трех человек, в том числе бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова).

Крушение Boeing 777 в Донбассе

17 июля 2014 года пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавший по маршруту Амстердам—Куала — Лумпур, потерпел крушение недалеко от Донецка, в 50 км от российской границы &lt;br>На фото: место крушения Boeing 777

17 июля 2014 года пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавший по маршруту Амстердам—Куала — Лумпур, потерпел крушение недалеко от Донецка, в 50 км от российской границы
На фото: место крушения Boeing 777

Фото: AP / Dmitry Lovetsky

На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. В конце мая 2015 года международные эксперты завершили поисковую миссию на месте крушения самолета. Собранные обломки лайнера, останки пассажиров и их личные вещи были отправлены в Нидерланды

На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. В конце мая 2015 года международные эксперты завершили поисковую миссию на месте крушения самолета. Собранные обломки лайнера, останки пассажиров и их личные вещи были отправлены в Нидерланды

Фото: Коммерсантъ / Александр Теплов

Версии о причинах крушения самолета расходятся. 18 июля 2014 года президент США Барак Обама со ссылкой на данные американских спецслужб заявил, что Boeing был сбит ополченцами с помощью ракеты «земля-воздух», а именно из зенитно-ракетного комплекса «Бук»

Версии о причинах крушения самолета расходятся. 18 июля 2014 года президент США Барак Обама со ссылкой на данные американских спецслужб заявил, что Boeing был сбит ополченцами с помощью ракеты «земля-воздух», а именно из зенитно-ракетного комплекса «Бук»

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

В подтверждение этого, в частности, приводилось сообщение, которое оставил сразу после трагедии в одной из соцсетей Игорь Стрелков (Гиркин). С 16 мая по 14 августа 2014 года он являлся министром обороны ДНР

В подтверждение этого, в частности, приводилось сообщение, которое оставил сразу после трагедии в одной из соцсетей Игорь Стрелков (Гиркин). С 16 мая по 14 августа 2014 года он являлся министром обороны ДНР

Фото: AP / Evgeniy Maloletka

«Мы предупреждали их — не летайте в нашем небе», — заявил Игорь Стрелков, имея в виду Ан-26 с украинскими военнослужащими, который должен был находиться в то же время примерно в том же районе. Этот пост был вскоре удален. На Западе считают, что ополченцы перепутали гражданский лайнер с Ан-26

«Мы предупреждали их — не летайте в нашем небе», — заявил Игорь Стрелков, имея в виду Ан-26 с украинскими военнослужащими, который должен был находиться в то же время примерно в том же районе. Этот пост был вскоре удален. На Западе считают, что ополченцы перепутали гражданский лайнер с Ан-26

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

Власти ДНР же ранее неоднократно заявляли, что у них нет вооружений, способных сбить самолет на высоте 10 км. При этом они критиковали ход международного расследования трагедии

Власти ДНР же ранее неоднократно заявляли, что у них нет вооружений, способных сбить самолет на высоте 10 км. При этом они критиковали ход международного расследования трагедии

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

21 июля 2014 года Минобороны РФ заявило о причастности украинских ПВО к крушению самолета, приведя в качестве доказательств спутниковые снимки

21 июля 2014 года Минобороны РФ заявило о причастности украинских ПВО к крушению самолета, приведя в качестве доказательств спутниковые снимки

Фото: Министерство обороны РФ

9 января 2015 года опубликованы результаты совместного расследования немецкого издания Spiegel, некоммерческого проекта CORRECT!V и голландской газеты Algemeen Dagblad. По их версии, Boeing был сбит российским комплексом «Бук», доставленным из-под Курска

9 января 2015 года опубликованы результаты совместного расследования немецкого издания Spiegel, некоммерческого проекта CORRECT!V и голландской газеты Algemeen Dagblad. По их версии, Boeing был сбит российским комплексом «Бук», доставленным из-под Курска

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

9 сентября 2014 года сформированная нидерландским Совбезом международная комиссия, в которой работало более 900 специалистов, опубликовала предварительный отчет. Согласно документу, самолет был технически исправен и развалился в полете из-за «структурных повреждений, вызванных внешним воздействием многочисленных высокоэнергетических объектов»

9 сентября 2014 года сформированная нидерландским Совбезом международная комиссия, в которой работало более 900 специалистов, опубликовала предварительный отчет. Согласно документу, самолет был технически исправен и развалился в полете из-за «структурных повреждений, вызванных внешним воздействием многочисленных высокоэнергетических объектов»

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

14 ноября 2014 года в эфире программы «Однако» на «Первом канале» был продемонстрирован присланный американским экспертом снимок, якобы запечатлевший украинский истребитель, сбивающий Boeing. 24 декабря тогдашний представитель СКР Владимир Маркин подтвердил версию об украинском боевом самолете и даже назвал фамилию предполагаемого летчика

14 ноября 2014 года в эфире программы «Однако» на «Первом канале» был продемонстрирован присланный американским экспертом снимок, якобы запечатлевший украинский истребитель, сбивающий Boeing. 24 декабря тогдашний представитель СКР Владимир Маркин подтвердил версию об украинском боевом самолете и даже назвал фамилию предполагаемого летчика

Фото: 1tv.ru

30 марта 2015 года Генпрокуратура Украины совместно с СБУ представила фильм-расследование с фрагментами переговоров ополченцев, якобы доказывающих их вину в крушении самолета

30 марта 2015 года Генпрокуратура Украины совместно с СБУ представила фильм-расследование с фрагментами переговоров ополченцев, якобы доказывающих их вину в крушении самолета

Фото: Служба безопасности Украины

Власти ряда государств (в частности, Малайзии, Австралии, Нидерландов, Бельгии, Великобритании и Украины) заявили о необходимости создать международный трибунал, цель которого — уголовное преследование ответственных за трагедию

Власти ряда государств (в частности, Малайзии, Австралии, Нидерландов, Бельгии, Великобритании и Украины) заявили о необходимости создать международный трибунал, цель которого — уголовное преследование ответственных за трагедию

Фото: AP / Sergei Grits

29 июля 2015 года в Совбезе ООН Россия наложила вето на принятие проекта резолюции о создании международного трибунала в отношении виновных в крушении

29 июля 2015 года в Совбезе ООН Россия наложила вето на принятие проекта резолюции о создании международного трибунала в отношении виновных в крушении

Фото: AP / Bebeto Matthews

13 октября 2015 года расследование катастрофы Boeing 777 завершил российский концерн ПВО «Алмаз-Антей». По словам представителей концерна, было проведено два полномасштабных натурных эксперимента, и они позволяют утверждать: самолет был сбит со стороны населенного пункта Зарощенское — территории, которая контролировалась ВС Украины, а использованная для этого ракета 9М38 снята с вооружения армии РФ в 2011 году

13 октября 2015 года расследование катастрофы Boeing 777 завершил российский концерн ПВО «Алмаз-Антей». По словам представителей концерна, было проведено два полномасштабных натурных эксперимента, и они позволяют утверждать: самолет был сбит со стороны населенного пункта Зарощенское — территории, которая контролировалась ВС Украины, а использованная для этого ракета 9М38 снята с вооружения армии РФ в 2011 году

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вслед за презентацией концерна ПВО «Алмаз-Антей» итоги расследования озвучили и в Совете безопасности Нидерландов (OVV). Стороны сошлись в том, что причиной крушения стало попадание в самолет ракеты из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Однако голландские специалисты считали, что самолет был сбит ракетой 9М38М1, в то время как разработчики ЗРК («Алмаз-Антей») говорили о более старой ее модификации — 9М38, снятой с вооружения ВС РФ в 2011 году

Вслед за презентацией концерна ПВО «Алмаз-Антей» итоги расследования озвучили и в Совете безопасности Нидерландов (OVV). Стороны сошлись в том, что причиной крушения стало попадание в самолет ракеты из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Однако голландские специалисты считали, что самолет был сбит ракетой 9М38М1, в то время как разработчики ЗРК («Алмаз-Антей») говорили о более старой ее модификации — 9М38, снятой с вооружения ВС РФ в 2011 году

Фото: Michael Kooren / Reuters

26 сентября 2016 года Минобороны РФ представило новые данные о катастрофе Boeing. По данным российских радиолокационных комплексов, рядом с разбившимся судном не было других военных самолетов, а ракета из комплекса «Бук» была запущена не из контролировавшегося сторонниками ДНР населенного пункта Снежное, на чем настаивала украинская сторона, а с южного или западного направления, то есть с территорий, которые на момент катастрофы были под контролем украинской армии

26 сентября 2016 года Минобороны РФ представило новые данные о катастрофе Boeing. По данным российских радиолокационных комплексов, рядом с разбившимся судном не было других военных самолетов, а ракета из комплекса «Бук» была запущена не из контролировавшегося сторонниками ДНР населенного пункта Снежное, на чем настаивала украинская сторона, а с южного или западного направления, то есть с территорий, которые на момент катастрофы были под контролем украинской армии

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная комиссия представила вторую часть доклада о ходе расследования. Следователи пришли к выводу, что в Донбасс «огневая установка &quot;Бук&quot; доставлена с территории Российской Федерации и после этого возвращена на территорию Российской Федерации». Генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке при этом подчеркнул, что следствие пока не делает никаких «заявлений о причастности России». В Минобороны РФ в ответ заявили, что «никакие российские зенитные ракетные комплексы российско-украинскую границу никогда не пересекали»

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная комиссия представила вторую часть доклада о ходе расследования. Следователи пришли к выводу, что в Донбасс «огневая установка "Бук" доставлена с территории Российской Федерации и после этого возвращена на территорию Российской Федерации». Генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке при этом подчеркнул, что следствие пока не делает никаких «заявлений о причастности России». В Минобороны РФ в ответ заявили, что «никакие российские зенитные ракетные комплексы российско-украинскую границу никогда не пересекали»

Фото: AP / Peter Dejong

5 июля 2017 года МИД Нидерландов сообщил, что судебное разбирательство в отношении подозреваемых в причастности к крушению Boeing пройдет в Нидерландах. Входящие в международную следственную группу (JIT) страны — Бельгия, Нидерланды, Украина, Малайзия, Австралия — приняли решение о том, что суд должен состояться по голландским законам

5 июля 2017 года МИД Нидерландов сообщил, что судебное разбирательство в отношении подозреваемых в причастности к крушению Boeing пройдет в Нидерландах. Входящие в международную следственную группу (JIT) страны — Бельгия, Нидерланды, Украина, Малайзия, Австралия — приняли решение о том, что суд должен состояться по голландским законам

Фото: ТАСС

В декабре 2017 года Комитет по разведке и безопасности парламента Великобритании опубликовал ежегодный доклад. Согласно докладу, зенитно-ракетная установка «Бук» была ввезена на территорию Украины российскими военными

В декабре 2017 года Комитет по разведке и безопасности парламента Великобритании опубликовал ежегодный доклад. Согласно докладу, зенитно-ракетная установка «Бук» была ввезена на территорию Украины российскими военными

Фото: Stringer / Reuters

24 мая 2018 года JIT выпустила доклад, в котором подтвердила причастность к крушению ЗРК «Бук», стоящего на вооружении 53-й курской зенитной ракетной бригады

24 мая 2018 года JIT выпустила доклад, в котором подтвердила причастность к крушению ЗРК «Бук», стоящего на вооружении 53-й курской зенитной ракетной бригады

Фото: Francois Lenoir / Reuters

На следующий день МИД Нидерландов и Австралии на основании доклада JIT возложили на Россию ответственность за катастрофу. Министерство обороны РФ отвергло обвинения, заявив, что офицеры, фигурирующие в докладе, давно «уволены с военной службы и род их занятий неизвестен»&lt;br> На фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявляет о намерении привлечь РФ к ответственности за трагедию

На следующий день МИД Нидерландов и Австралии на основании доклада JIT возложили на Россию ответственность за катастрофу. Министерство обороны РФ отвергло обвинения, заявив, что офицеры, фигурирующие в докладе, давно «уволены с военной службы и род их занятий неизвестен»
На фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявляет о намерении привлечь РФ к ответственности за трагедию

Фото: Mike Corder / AP

17 сентября 2018 года в Минобороны РФ в ходе пресс-конференции заявили, что ракета, сбившая самолет, была доставлена еще в декабре 1986 года в военную часть в Тернопольской области (Украина) и с тех пор в Россию не возвращалась

17 сентября 2018 года в Минобороны РФ в ходе пресс-конференции заявили, что ракета, сбившая самолет, была доставлена еще в декабре 1986 года в военную часть в Тернопольской области (Украина) и с тех пор в Россию не возвращалась

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

19 июня 2019 года JIT опубликовала доклад, в котором назвала имена четырех подозреваемых в причастности к запуску ракеты комплекса «Бук», сбившей лайнер. Это три россиянина — бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин, экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его подчиненный Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко

19 июня 2019 года JIT опубликовала доклад, в котором назвала имена четырех подозреваемых в причастности к запуску ракеты комплекса «Бук», сбившей лайнер. Это три россиянина — бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин, экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его подчиненный Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко

Фото: Eva Plevier / Reuters

В тот же день МИД России в специальном заявлении отметил, что представленное в докладе «не может вызвать ничего, кроме сожаления», обвинения «абсолютно голословны», а сам процесс расследования выглядит «предвзятым и однобоким». 20 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что информация, представленная международными следователями, не содержит доказательств вины России и остается «очень много вопросов»

В тот же день МИД России в специальном заявлении отметил, что представленное в докладе «не может вызвать ничего, кроме сожаления», обвинения «абсолютно голословны», а сам процесс расследования выглядит «предвзятым и однобоким». 20 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что информация, представленная международными следователями, не содержит доказательств вины России и остается «очень много вопросов»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В феврале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила Игорю Гиркину, Леониду Харченко, Олегу Пулатову и Сергею Дубинскому обвинения. 9 марта того же года в Нидерландах начался суд по делу о катастрофе. 8 июня 2021 года на суде впервые были обнародованы показания свидетелей крушения

В феврале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила Игорю Гиркину, Леониду Харченко, Олегу Пулатову и Сергею Дубинскому обвинения. 9 марта того же года в Нидерландах начался суд по делу о катастрофе. 8 июня 2021 года на суде впервые были обнародованы показания свидетелей крушения

Фото: Phil Nijhuis / AP

17 ноября 2022 года судья Хендрик Стинхейс Окружного суда Гааги признал виновными россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко в уничтожении самолета Boeing 777 и убийстве 298 пассажиров. Их заочно приговорили к пожизненному заключению. Россиянин Олег Пулатов был признан невиновным. В МИД РФ констатировали, что суд Гааги «пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре»

17 ноября 2022 года судья Хендрик Стинхейс Окружного суда Гааги признал виновными россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко в уничтожении самолета Boeing 777 и убийстве 298 пассажиров. Их заочно приговорили к пожизненному заключению. Россиянин Олег Пулатов был признан невиновным. В МИД РФ констатировали, что суд Гааги «пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре»

Фото: Peter Dejong, Pool / AP

В феврале 2023 года прокуратура Нидерландов объявила, что следствие по делу о крушении рейса MH17 не располагает достаточными доказательствами для инициирования новых судебных процессов из-за отсутствия сотрудничества со стороны Москвы и нехватки свидетелей, готовых дать показания. Следователи также заявили, что обнаружили «убедительные признаки» того, что президент РФ Владимир Путин причастен к поставке ЗРК «Бук». Представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутцелар сообщила, что следствие может быть возобновлено при появлении новых данных. МИД России, который требовал «прекратить навязчивые попытки безосновательно возложить» вину на РФ, назвал приостановку расследования очередным доказательством того, что следствие исчерпало аргументы в подтверждение однобокой обвинительной позиции

В феврале 2023 года прокуратура Нидерландов объявила, что следствие по делу о крушении рейса MH17 не располагает достаточными доказательствами для инициирования новых судебных процессов из-за отсутствия сотрудничества со стороны Москвы и нехватки свидетелей, готовых дать показания. Следователи также заявили, что обнаружили «убедительные признаки» того, что президент РФ Владимир Путин причастен к поставке ЗРК «Бук». Представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутцелар сообщила, что следствие может быть возобновлено при появлении новых данных. МИД России, который требовал «прекратить навязчивые попытки безосновательно возложить» вину на РФ, назвал приостановку расследования очередным доказательством того, что следствие исчерпало аргументы в подтверждение однобокой обвинительной позиции

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

31 января 2024 года Международный суд ООН вынес решение по иску Украины против России о спонсировании терроризма и расовой дискриминации, который включал претензии к России за причастность к уничтожению MH17. Обвинения по сбитому самолеты были отклонены

31 января 2024 года Международный суд ООН вынес решение по иску Украины против России о спонсировании терроризма и расовой дискриминации, который включал претензии к России за причастность к уничтожению MH17. Обвинения по сбитому самолеты были отклонены

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

17 июля 2024 года МИД РФ сообщил, что Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении Boeing, который рассматривает совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) с марта 2022 года. Причиной министерство назвало отказ ICAO проводить независимое расследование. МИД также отметил, что Россия остается открыта для установления истинных причин авиакатастрофы

17 июля 2024 года МИД РФ сообщил, что Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении Boeing, который рассматривает совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) с марта 2022 года. Причиной министерство назвало отказ ICAO проводить независимое расследование. МИД также отметил, что Россия остается открыта для установления истинных причин авиакатастрофы

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

