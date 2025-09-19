Путин провел встречу с губернатором Пермского края Махониным

Владимир Путин встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Встреча прошла в рамках рабочего визита президента в Пермь и приурочена ко Дню оружейника.

Владимир Путин и Дмитрий Махонин

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / AP

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / AP

Во время беседы с главой региона президент обратил внимание на подготовленную господином Махониным презентацию, в которой регион обозначен как «Опорный край державы». Президент предложил обсудить основные направления развития региона. Губернатор, в свою очередь, подтвердил актуальность вопросов поддержки участников СВО и развития оборонно-промышленного комплекса.

«Поскольку сегодня День оружейника, я основной акцент сделаю на том, как мы помогаем развитию социальной сферы, — сказал губернатор, — чтобы сотрудникам оборонно-промышленного комплекса было комфортно работать». Он также сообщил, что более 17 тыс. семей участников СВО получают различные льготы.

В рамках поездки в Пермь Владимир Путин посетил «Мотовилихинские заводы», где выразил надежду на окончание «связанных с СВО событий» и призвал оружейников вместе делать страну независимой и суверенной.