Путин призвал оружейников вместе делать страну независимой и суверенной

Россия будет развивать и модернизировать свои вооруженные силы, заявил Владимир Путин во время посещения пермских «Мотовилихинских заводов». Там в сопровождении членов правительства России и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина он встретился с рабочими предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Надежда на то, что мы вместе с вами будем укреплять вооруженные силы, — сказал президент РФ (цитата по "РИА Новости"). — Будем делать делать страну независимой, суверенной».

Он сообщил, что страна уже кратно нарастила производство вооружений. «По некоторым видам ... в разы: в два, в три, в 10, в 15, а по некоторым изделиям - в 30 раз», — сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС). Президент подчеркнул, что «качество выросло».