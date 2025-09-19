Дело о хищениях на линиях обороны под Курском не вернули в прокуратуру

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила, что Ленинский райсуд Курска не стал возвращать в прокуратуру уголовное дело о хищениях при строительстве линий обороны, по которому подсудимыми выступают бывшие руководители корпорации развития и предприниматель.

Защитники фигурантов указывали, что в материалах дела якобы есть препятствия для рассмотрения судом.

На скамье подсудимых находятся бывший генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, его заместители Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин, а также руководитель ООО «КТК Сервис» Андрей Воловиков. Всем им вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (особо крупная растрата, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года господин Лукин совместно с подчиненными обеспечил заключение с «КТК Сервис» договора подряда на возведение взводных опорных пунктов в Курской области. При этом реальной деятельности компания не вела, создавая лишь видимость выполнения работ. В результате, по данным МВД, участники организованной группы похитили более 152 млн руб.

Все подсудимые находятся под стражей. Ленинский райсуд Курска отказал их защите в смягчении меры пресечения.

В апреле 2025 года под следствие по делу о хищениях при строительстве линий обороны попали бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его первый заместитель Алексей Дедов. Им инкриминируется растрата на 1 млрд руб. при строительстве линии обороны.

