Ростовская область вошла в топ регионов ЮФО по бронированию на бархатный сезон

Ростовская область вошла в рейтинг регионов Южного федерального округа по количеству бронирований в бархатный сезон. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Первое место в топе бронирований на сентябрь-октябрь 2025 года приходится на Краснодарский край (74%). Ростовская область занимает второе место и 12% от общего объема, Волгоградская область — 10% и третье место. При этом Астраханская область признана самым выгодным направлением для туризма на Юге. Средняя стоимость аренды квартиры здесь составляет 3 тыс. руб. в сутки, а загородного дома — 4,3 тыс. руб.

Близкие тарифы на посуточную аренду квартир предлагает Адыгея — 2,8 тыс. руб. в сутки. При этом проживание в загородном доме обойдется значительно дороже — в среднем 9,3 тыс. руб. за день.

По данным экспертов, Ростовская область демонстрирует умеренные цены: квартира в среднем обходится в 3,2 тыс. руб. за сутки, загородный дом обойдется в 8,4 тыс. руб. за день.

Константин Соловьев