Экспортные перевозки черных металлов в порты Северо-Запада выросли на 25,2% к году

По итогам восьми месяцев текущего года в адрес портов Северо-Запада было перевезено в общей сложности 2,7 млн тонн черных металлов.

Таким образом экспортные перевозки данного вида груза в СЗФО в январе-августе 2025 года выросли на 25,2% к предыдущему году, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала года в порты Северо-Запада на 26,9% выросли экспортные перевозки зерна.

Также сообщалось, что что за восемь месяцев года на железнодорожных станциях в Петербурге было погружено около 4,4 млн тонн грузов. Данный показатель на 6,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Андрей Цедрик