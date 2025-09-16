Экспортные перевозки зерна в порты Северо-Запада выросли на 26,9% с начала года

По итогам восьми месяцев текущего года экспортные перевозки зерна в порты Северо-Запада выросли на 26,9% по отношению к аналогичному периоду 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в январе-августе этого года в адрес портов СЗФО было перевезено в общей сложности 1,3 млн тонн зерна.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала этого года на магистралях Октябрьской железной дороги было перевезено в общей сложности 9 млн грузов — на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Также сообщалось, что что за восемь месяцев года на железнодорожных станциях в Петербурге было погружено около 4,4 млн тонн грузов. Данный показатель на 6,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Андрей Цедрик