Объем погрузки на сетях ОЖД в Петербурге снизился на 6,6% с начала года

По итогам восьми месяцев текущего года на железнодорожных станциях в Петербурге было погружено около 4,4 млн тонн грузов. Этот показатель на 6,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рост погрузки отмечен по номенклатурам: черные металлы — 398 тыс. тонн (+2,3%), зерно — 93 тыс. тонн (+13%) и продукты перемола — 41,7 тыс. тонн (+28,9%), отметили в ОЖД.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что погрузка на сетях ОЖД в Ленинградской области в августе выросла на 2,6%, а по итогам восьми месяцев снизилась на 1,7%.

В общей сложности в январе-августе 2025 года на магистралях Октябрьской железной дороги погрузили 67,1 млн тонн — на 1,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Андрей Цедрик