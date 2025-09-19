Аделия Петросян выиграла короткую программу на олимпийском отборочном турнире

Российская фигуристка Аделия Петросян лидирует после исполнения короткой программы на квалификационном олимпийском турнире, который проходит в Пекине. За свое выступление она набрала 68,72 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигуристка Аделия Петросян

Фото: Mahesh Kumar A. / AP Фигуристка Аделия Петросян

Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Аделия Петросян, выступающая в нейтральном статусе, чисто исполнила двойной аксель и каскад тройной флип—тройной тулуп. При приземлении с тройного лутца 18-летняя фигуристка совершила небольшую помарку. Все непрыжковые элементы судьи оценили на высший четвертый уровень. Петросян является двукратной чемпионкой России (2024, 2025) и трехкратной победительницей финала Гран-при страны (2023, 2024, 2025).

Второй идет представительница Грузии Анастасия Губанова (68,08). Третий результат у бельгийки Луны Хендрикс (66,92). Обе спортсменки выигрывали чемпионат Европы — в 2023 и 2024 году соответственно. Для получения олимпийской квоты фигуристкам необходимо войти в пятерку сильнейших. После исполнения короткой программы в нее также вошли китаянка Жуйян Чжан (62,78) и представительница Кипра Стефания Яковлева (59,37). С произвольной программой фигуристки выступят 20 сентября.

В квалификационном турнире также принимает участие российский фигурист Петр Гуменник. В субботу он представит короткую программу. Танцевальные дуэты и спортивные пары не были допущены к отбору.

Подробнее о квалификационном турнире — в материале «Ъ».

Таисия Орлова