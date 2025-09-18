Отборное катание

В пятницу, 19 сентября, в Пекине стартует первое для российских фигуристов международное состязание за три с половиной года. Два спортсмена — Аделия Петросян и Петр Гуменник, допущенных к отбору на Олимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо, которая состоится в феврале 2026 года, будут бороться на нем за оставшиеся вакантными путевки. Впрочем, борьба не должна быть слишком сложной. Попасть каждому нужно в топ-пятерку, а среди конкурентов в основном середняки.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В иных обстоятельствах на трехдневный пекинский турнир в России не обратили бы никакого внимания — уровень слишком невысок. Но обстоятельства превратили его в большое событие.

С весны 2022 года отечественные фигуристы, как и представители практически всех зимних видов, находятся под «изоляционными» санкциями. Они обрушились на них после начала специальной военной операции на Украине, и в последнее время их энергично смягчают лишь в видах летних. Однако в конце прошлого года из общего ряда выбился Международный союз конькобежцев (ISU). Он до сих пор остается единственной крупной структурой, отвечающей за зимние соревнования, заранее санкционировавшей допуск российских спортсменов на ближайшую Олимпиаду. Она состоится в феврале будущего года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. С кучей и оговорок и ограничений, конечно, допустивший.

В список тех, кому досталась возможность участвовать в ней, вошла горстка конькобежцев и специалистов по шорт-треку, которые вряд ли будут претендовать на итальянские медали, и совсем крошечный отряд представителей суперхита олимпийской программы — фигурного катания. Пары и танцевальные дуэты ISU отцепил, оставив лишь места для двух одиночников. Счастливчиками, делегированными российской стороной, оказались Аделия Петросян и Петр Гуменник, в которых как раз охотников за олимпийскими наградами разглядеть нетрудно. Но формально они еще не олимпийцы с нейтральным статусом, а участники заключительной стадии олимпийского отбора: ее и принимает Пекин. На ней и надо будет завоевать путевку в Италию.

Впрочем, именно выгрызать путевку, видимо, не придется. Львиная доля олимпийских слотов — по 24 для женщин и для мужчин — была распределена еще в марте на чемпионате мира в Бостоне. На кону по пять вакантных. А биться за них будут либо те, кого в Бостоне, как Петросян с Гуменником, не было, либо те, кто там очутился среди аутсайдеров.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В случае с Петром Гуменником, взлетевшим на верхушку плотной и предполагавшей богатство выбора российской иерархии под занавес предыдущего сезона благодаря вдохновенным прокатам в красноярском финале серии Гран-при, расклад совсем нехитрый. Оценить его можно, хотя бы сравнив лучшую оценку по сумме двух программ — короткой и произвольной, которая была у российского фигуриста до отстранения, то есть на международных соревнованиях, с лучшими оценками его пекинских конкурентов. Ближайшего в этом смысле — итальянца Донована Каррильо — он опережает на три десятка баллов, это гигантская разница. Причем за время изоляции Гуменник провел серьезный апгрейд своего арсенала. В произвольной программе даже на недавнем «разминочном» Кубке Санкт-Петербурга он сохранил в произвольной аж пять прыжков в четыре оборота. Короткая всякими передовыми элементами тоже насыщена до предела.

Если брать уровень именно технического контента, то Гуменник рядом не середняками, а с нынешним фронтменом мирового фигурного катания американцем Ильей Малининым.

С Аделией Петросян ситуация ненамного заковыристее. У нее будут две соперницы с неплохим послужным списком. Бельгийка Луна Хендрикс брала медали на мировых первенствах, а в позапрошлом сезоне выиграла чемпионат Европы. Анастасия Губанова, россиянка, представляющая Грузию, победительницей континентального первенства была за год до пропустившей большую часть сезона предыдущего из-за травмы Хендрикс и еще дважды добывала на нем серебро. И по высшей оценке они Петросян слегка превосходят.

Но тут надо учесть важный нюанс. Аделия Петросян, которой сейчас 18, перед введением санкций, в отличие от Хендрикс с Губановой, была еще юниоркой. В период же изоляции она стремительными темпами повышала сложность своего контента, идя той же дорогой, которой шли другие знаменитые ученицы тренера Этери Тутберидзе, в конце концов оставлявшие далеко позади, в том числе на Олимпиадах, иностранных оппоненток,— Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева. Элементы ультра-си — тройной аксель, четырехоборотные прыжки — это для Петросян норма, а для Хендрикс с Губановой — мечта. Как и для подавляющего большинства остальных сильных фигуристок.

Но подводные камни, которые вынуждают воспринимать китайский вояж двух российских одиночников все-таки не просто как необременительную рутину сродни процедуре олимпийской регистрации, тоже торчат над поверхностью. Петр Гуменник уже перед квалификационным турниром вдруг отказался от новой произвольной, поменяв ее на старую: обычно это плохой признак, говорящий о том, что в подготовке все было не так уж гладко.

Аделия Петросян, судя по свежим тренировкам, не на пике формы и самые заковыристые прыжки исполнять не рискует.

И вообще ее возраст считается опасным для фигуристок: многие не справлялись с метаморфозами, происходящими с телом — такой уж тонкий жанр. А еще про обоих россиян непонятно, как их будут воспринимать судьи. В фигурном катании жутко важна их лояльность, а она, как правило, зарабатывается не с наскока, а годами. К новичкам же элиты принято придираться, например жестко наказывая за недокруты, которые в четверных Гуменника не заметить невозможно.

Алексей Доспехов