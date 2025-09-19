Андрей Квон стал врио главы СИЗО в Екатеринбурге, откуда сбежали осужденные

В СИЗО-1 в Екатеринбурге, откуда в начале сентября сбежали двое заключенных, временно исполняющим обязанности руководителя назначен Андрей Квон. Ранее СМИ сообщали, что после побега арестантов, начальник следственного изолятора Алексей Киселев вышел на пенсию.

По данным пресс-службы свердловского ГУФСИН, Андрей Квон работает заместителем начальника в СИЗО и сейчас является врио руководителя. Там уточнили, что он и раньше уже исполнял обязанности начальника.

Напомним, двое осужденных за подготовку к теракту сбежали из СИЗО 1 сентября. Одного поймали в ночь на 8 сентября, а задержать второго удалось лишь 15 сентября.

