Шнобелевскую премию вручили за пьяных летучих мышей и чеснок в грудном молоке

В Бостоне состоялась 35-я церемония вручения Шнобелевской премии. Среди лауреатов — авторы исследования о воздействии этанола на нильских крыланов (разновидностей летучих мышей). Список победителей опубликован на сайте организаторов Improbable Research.

Исследователи кормили летучих мышей ферментированными фруктами и заметили, что животные стали медлительными, эхолокация ослабла. Для них увеличился риск столкновений с препятствиями, заключили авторы.

В число лауреатов также вошли авторы работы о свойствах грудного молока матери, употребляющей в пищу чеснок. Исследователи пришли к выводу, что младенцы при такой материнской диете дольше сосут грудь. Премии также удостоилось исследование о том, что алкоголь улучшает способность говорить на иностранном языке. А группа японских ученых получила премию по биологии за эксперимент, доказавший, что раскрашивание коровы под зебру снижает ее привлекательность для насекомых.

Шнобелевская премия вручается с 1991 года. Ее организатор — журнал Annals of Improbable Research. Церемония обычно проводится за несколько недель до объявления лауреатов Нобелевской премии. Шнобелевская премия отмечает «достижения, которые сначала заставляют людей смеяться, а затем заставляют их задуматься».

За что давали Шнобелевскую премию в 2025 году — в материале «Ъ».