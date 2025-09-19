Японцы получили Шнобелевскую премию за покраску коровы в цвета зебры

Группа из 11 японских ученых получила Шнобелевскую премию по биологии за эксперимент, показавший, что нанесение полосок в виде зебры на крупный рогатый скот значительно снижает количество садящихся на него насекомых. Об этом сообщает агентство Kyodo. Церемония состоялась в четверг в Бостоне.

Согласно японскому исследованию, опубликованному в 2019 году, нанесение черно-белого полосатого рисунка на коров может помочь снизить экономические потери, связанные с нападениями жалящих мух. Борьба с вредителями оставляет коровам меньше времени на выпас, кормление и укладку на ночлег, а также подвергает их риску получения травм, что, по оценкам, приводит к потерям для животноводства в США в размере $2,2 млрд в год. Используя водорастворимые лаки на японских черных коровах, исследователи наблюдали снижение количества насекомых на 50%. В материалах отмечается, что обработка полосами может стать альтернативой пестицидам.

Организаторы церемонии заявили, что исследование расширило исследовательскую базу. Как отмечает агентство, уже 19-й год подряд как минимум один гражданин Японии попадает в число лауреатов, отобранных научно-юмористическим журналом Annals of Improbable Research, который с 1991 года ежегодно присуждает награды, пародируя престижные Нобелевские премии.

Эрнест Филипповский