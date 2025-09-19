Какую пиццу любят ящерицы и зачем красить коров под зебр

В США в 35-й раз вручили Шнобелевскую премию. Ее дают за самые неочевидные, а порой странные научные открытия. В этот раз среди номинантов оказались ученые, изучавшие физические основы приготовления пасты, эффективность поедания тефлона для похудения, воздействие алкоголя на людей, изучающих голландский язык, а также на летучих мышей и другие наболевшие научные вопросы.

Группа из 11 японских ученых получила Шнобелевскую премию по биологии. Они выяснили, что нанесение полосок в виде зебры на крупный рогатый скот значительно снижает количество садящихся на него насекомых

18 сентября в Бостонском университете объявили лауреатов 35-й Шнобелевской премии (ее еще называют Игнобелевской). В этот раз она была вручена в десяти номинациях.

В 1991 году американский журнал Annals of Improbable Research учредил Ig Nobel Prize — антипод Нобелевской премии. Первоначальная формулировка — «за исследования, которые не могут или не должны быть воспроизведены». Теперь формулировку скорректировали: премия вручается за исследования, которые «сначала заставляют смеяться, а потом — думать». Шнобеля дают ежегодно, у него нет постоянного списка номинаций и денежного эквивалента. Тем не менее церемония объявления лауреатов и награждения, обычно проходившая в Гарварде, но в этот раз переехавшая в Бостонский университет, остается одним из самых освещаемых событий в мире науки.

В этом году многие номинации оказались связаны с едой и напитками. Ученые из Нигерии, Того, Италии и Франции изучили, какую пиццу предпочитают ящерицы, и получили Шнобеля по нутрициологии за статью «Альтернативные стратегии поиска пищи обыкновенных агам на морском курорте в Того». Ученые изучали поведение ящериц, живущих рядом с курортом, и выяснили, что агамы предпочитают пиццу «4 сыра».

Исследователи из США интересовались питанием не ящериц, а кормящих матерей, и не пиццей, а чесноком. Они получили премию по педиатрии за изучение «опыта грудных детей в том случае, когда мать ребенка есть чеснок».

Ученые пришли к выводу, что грудные дети охотнее и дольше пили материнское молоко, если та перед этим поела чеснок.

Премию по физике получила статья, посвященная пасте, так что неудивительно, что среди ее авторов также были ученые из Италии (а также из Испании, Германии и Австрии). Они изучили физические основы приготовления соуса для пасты качо-э-пепе (с сыром и перцем). И выяснили, что фазовый переход при повышении температуры во время приготовления соуса приводит к возникновению комков и расслаиванию, а добавление цитрата натрия помогает улучшить его консистенцию.

Премия по химии также была связана с питанием. Ученые из США и Израиля кормили крыс политетрафторэтиленом (вне лабораторий его называют тефлоном), выясняя, помогает ли это сбросить вес. Исследователи пришли к выводу, что мягкий пластик увеличивает объем пищи, ускоряет насыщение, при этом не добавляет еде калорий, не оказывает негативного воздействия на организм (по крайней мере крыс) и легко выводится.

Шнобелевскую премию мира получили ученые из Нидерландов, Великобритании и США «за демонстрацию того, что употребление алкоголя иногда улучшает способность человека говорить на иностранном языке». Они отобрали 50 немецкоговорящих людей, изучающих голландский. Кому-то дали выпить немного алкоголя, кому-то — безалкогольный напиток. Дальше они говорили на голландском, их слушали носители — и в среднем чаще отмечали хорошее владение языком у тех, кто пил алкоголь.

Премию по авиации получили ученые из нескольких стран, включая Аргентину, США, Португалию и Колумбию, которые выяснили воздействие алкоголя на способность летучих мышей летать. Этанол, который и без того содержится во фруктах, добавляли в них дополнительно и кормили этими фруктами египетских летучих собак. Вывод: алкоголь лучше оставить изучающим голландский — при повышении доли этанола летучие мыши хуже летали, а их способность к эхолокации снижалась.

Группа ученых из Японии получила премию по биологии. Они выяснили, что коров, окрашенных под зебру, насекомые кусают в два раза реже, чем обычных.

Премия по литературе была посмертно вручена американскому историку медицины Уильяму Бину за «упорную фиксацию и анализ скорости роста одного из его ногтей на протяжении 35 лет».

В течение нескольких десятилетий он отслеживал скорость роста своего ногтя и зависимость этой скорости от различных условий жизни, болезней и т. д. В период с 1953 по 1980 год он опубликовал шесть статей, посвященных этому вопросу. Премию за Уильяма Бина, умершего в 1989 году, получил его сын.

Премия по инженерному дизайну досталась ученым из Индии за статью «Вонючая обувь — возможности изменения конструкции полочки для обуви». Они изучили, как плохо пахнущая обувь снижает удобство пользования такой полочкой, а также предложили вариант, как можно улучшить ситуацию, оснастив полку ультрафиолетовой лампой и регулярно обрабатывая ею обувь.

Премию по психологии получила группа ученых из Польши, Канады и Австралии. Они «исследовали, что происходит, когда говоришь нарциссам или кому-либо еще, что они умны». В статье, опубликованной в 2021 году, они изучили корреляцию заявлений об уме тех или иных людей с их нарциссическим ощущением собственной уникальности.

