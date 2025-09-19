Минюст Молдавии просит приостановить работу партии «Сердце Молдовы»

Министерство юстиции Молдавии обратилось в апелляционную палату с просьбой приостановить деятельность оппозиционной партии «Сердце Молдовы». Ее в ноябре 2024 года основала экс-глава Гагаузии Ирина Влах. Партия входит в Патриотический избирательный блок, который выступает за восстановление отношений Кишинева и Москвы.

«Партия расценивает решение Министерства юстиции о запросе на ограничение деятельности нашего формирования как очередное злоупотребление властью»,— говорится в заявлении «Сердца Молдовы». Также указано, что руководство партии намерено обжаловать решение ЦИК.

ЦИК Молдавии 17 сентября вынес предупреждение «Сердцу Молдовы» и начал проверку на возможное незаконное финансирование. В офисах партии прошли обыски.

28 сентября в Молдавии пройдут парламентские выборы. Президент Майя Санду заявляла, что Россия пытается вмешиваться в выборы, в том числе путем незаконного финансирования партий, и планирует «захватить Молдавию через избирательную урну».

Подробнее — в материале «Ъ» «Власти Молдавии получили подкрепление с Запада».