Власти Молдавии получили подкрепление с Запада

В День независимости Молдавии Кишинев принял высоких гостей: президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьера Польши Дональда Туска. Они приехали по приглашению молдавского президента Майи Санду, чтобы за месяц до парламентских выборов поддержать евроинтеграционные устремления Кишинева. Власти Молдавии в лице правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) пытаются донести до электората мысль о том, что их победа — единственная гарантия счастливого европейского будущего страны.

Фото: Kay Nietfeld / picture alliance / Getty Images Поздравивший с национальным праздником президента Молдавии Майю Санду канцлер Германии Фридрих Мерц был первым из трех европейских гостей, прибывших в Кишинев, чтобы поддержать перед выборами партию власти

Как рассказали в Елисейском дворце, одна из целей визита лидеров Франции, ФРГ и Польши — «подтверждение полной поддержки безопасности, суверенитета и европейского пути Молдовы», которая в 2022 году стала кандидатом на вступление в Евросоюз и нацелена на завершение этого процесса к 2030 году.

Об этом же сегодня, в День независимости Молдавии, рассуждали и те лидеры, которые до Кишинева не добрались. Например, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X: «Сегодня мы празднуем демократию Молдовы, несгибаемый дух ее народа и его любовь к свободе». И добавила: ЕС остается рядом с Молдавией «на пути к общему европейскому будущему». В этот же день издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что решение об открытии «переговорного кластера» для вступления Молдавии (а вместе с ней и Украины) в ЕС может быть принято «в ближайшие дни или недели».

Президент Майя Санду не устает убеждать, что залог успешной евроинтеграции — победа правящей партии «Действие и солидарность» на следующих выборах.

А они в стране пройдут совсем скоро — 28 сентября. Формально предвыборная кампания в Молдавии начнется 29 августа, хотя де-факто она уже в самом разгаре. В центре внимания — вопрос о том, удержит ли PAS свои позиции. Согласно соцопросам, ей грозит потеря большинства в парламенте, но это не обязательно выльется в потерю власти: в стране в таком случае может быть сформировано коалиционное правительство. Ключевые оппоненты PAS — выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, сформированный вокруг Партии социалистов, а также блок «Альтернатива», который поддерживает проевропейскую политику. Кроме того, на попадание в парламент претендует «Наша партия» во главе с экс-мэром города Бельцы Ренато Усатым.

Оппозиция однозначно расценила факт приглашения европейского десанта как попытку получить дополнительные голоса избирателей. «Представьте себе, если бы (Владимир.— “Ъ”) Путин или (Александр.— “Ъ”) Лукашенко приехали на День независимости, когда мы проводили президентские выборы 2020 года. Скандал в некоторых европейских столицах был бы гарантирован. А им (европейским лидерам.— “Ъ”) это можно»,— возмутился на днях лидер Патриотического блока, бывший президент страны Игорь Додон. А в День независимости он написал в своем Telegram-канале, что «этим национальным праздником пользуется диктаторский, репрессивный режим, который отказался от суверенитета в пользу чужих геополитических интересов, в пользу иностранных лидеров».

Тем временем лидер Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) Влад Филат обратил внимание на то, что 31 августа в страну приедет также президент Румынии Никушор Дан, и это, по его мнению, будет явная «поддержка не Республики Молдова, а Майи Санду».

Этим претензии оппозиционеров не ограничиваются. Они утверждают, к примеру, что нечестную игру ведет ЦИК.

На днях было объявлено, что за границей в 41 стране будет открыт 301 избирательный участок. В Италии, например, их будет 75, в Германии — 36, в Румынии — 29, во Франции — 26. Между тем в РФ будут работать всего два участка, как и на выборах президента Молдавии в 2024 году, когда проголосовать успели далеко не все желающие. А в пророссийски настроенном Приднестровье будет 12 участков (на президентских выборах-2024 их было 30).

Российские дипломаты с критикой молдавской оппозиции в адрес официального Кишинева согласны. Так, сегодня посольство РФ в Брюсселе прокомментировало состоявшийся за два дня до этого визит в Кишинев глав МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга: «Молдавию стремительно украинизируют, лишая ее остатков суверенитета и навязывая прямой протекторат Евросоюза, при котором все основные решения принимаются в Брюсселе, а не в Кишиневе».

А за несколько дней до этого, 21 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала власти Молдавии за «готовность идти на любые антидемократические шаги, используя не только административный ресурс, но и карательно-репрессивный инструментарий». Она указала на «изъятие печатных агитматериалов (оппозиционеров.— “Ъ”), угрозы заведения уголовных дел на лидеров партий и даже исключение политических объединений из электорального процесса».

Наиболее ярким «примером политически мотивированного преследования» в МИД РФ сочли запрет на участие в выборах оппозиционного блока «Победа» беглого олигарха Илана Шора и всех четырех входящих в него политформирований.

Наряду с этим, продолжила Мария Захарова, молдавские власти активно «зачищают информпространство страны от неугодных медиаресурсов»: заблокировали «фактически все оппозиционные СМИ, включая интернет-сайты и телеканалы», после чего «взялись за соцсети».

Власти Молдавии между тем утверждают, что нечестные методы использует как раз таки Россия. Возлагая цветы к монументу «Скорбящей матери» на территории мемориального комплекса «Вечность», Майя Санду так ответила на вопросы журналистов о самых больших вызовах в отношении независимости республики: «Вы все знаете, я говорю о вмешательстве во внутренние дела страны, и, конечно, тут я имею в виду попытки вмешательства Кремля в наши выборы, в наши демократические процессы».

Ранее президент Санду заявляла, что Москва «хочет с осени установить контроль над Республикой Молдова» и ради этого «может использовать разные инструменты: подкуп избирателей, кибератаки, информационные манипуляции и проплаченные протесты».

По ее словам, «российское вмешательство — это прямая угроза национальной безопасности, суверенитету и европейскому будущему» Молдавии.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения не соответствуют действительности: «Россия не вмешивается во внутренние дела других стран».

