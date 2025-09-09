Санду заявила о планах России захватить Молдавию «через избирательную урну»

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия прибегает к «неограниченному» вмешательству в выборы в Молдавии, которые должны пройти 28 сентября. Среди предполагаемых российских тактик госпожа Санду назвала незаконное финансирование криптовалюты, дезинформационные кампании в соцсетях и подкуп избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Майя Санду

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Цель Кремля ясна: захватить Молдавию через избирательную урну, использовать нас против Украины и превратить нас в плацдарм для гибридных атак на Европейский союз. Именно поэтому эти выборы так важны. Защищая их, мы защищаем не только Молдавию, но и региональную безопасность и стабильность»,— сказала госпожа Санду в Европейском парламенте во время пленарного заседания в Страсбурге (цитата по AFP).

По ее словам, Россия стремится помешать Молдавии вступить в Евросоюз. Председатель Европарламента Роберта Метсола отметила, что ЕС единодушно поддерживает вступление страны в объединение и рассмотрит резолюцию об укреплении устойчивости Молдавии к российским «гибридным угрозам и злонамеренному вмешательству».

В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ, облегчающий жизнь работающим в России молдавским гражданам. Пресс-секретарь президента Молдавии Игорь Захаров в разговоре с «Ъ» связал указ с грядущими выборами, назвав его «попыткой Кремля повлиять на исход» голосования.

О ситуации в республике — в публикации «Ъ» «Кому на Руси жить хорошо».