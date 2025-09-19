Доля государства в ВТБ сократилась до 50% плюс одна акция после допэмиссии

Доля государства в ВТБ (MOEX: VTBR) по итогам проведенной дополнительной эмиссии сократилась до 50% плюс одна акция. Об этом сообщил глава кредитной организации Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия-24». Он уточнил, что прежде на долю государства приходилось около 60%.

«Дальше нам на сегодня размещать акции уже нельзя, но я думаю, что мы найдем решение, как дальше привлекать капитал в будущем»,— сказал господин Костин.

Он отметил, что ВТБ доволен итогами размещения акций. По его словам, 41% эмиссии выкупили частные лица — более 20 тыс. человек. Оставшиеся 59% акций приобрели институциональные инвесторы.

Сегодня ВТБ установил цену размещения допэмиссии в 67 руб. за акцию, общая сумма составила 84,7 млрд руб. Банк выпустил 1,264 млрд акций. Стоимость акций ВТБ на Мосбирже снизилась после объявления суммы размещения.