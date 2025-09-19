Акции ВТБ снижаются почти на 3% после объявления цены размещения допэмиссии

Стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) на Мосбирже снижается более чем на 2,5% после объявления суммы размещения допэмиссии. К 14:40 мск акции упали на 2,98% и достигли уровня 69 руб.

Допэмиссия — выпуск акционерными обществами новых акций сверх тех, что уже существуют. Сегодня ВТБ установил цену ее размещения в 67 руб. за акцию. Общая сумма составила 84,7 млрд руб. Объем выпуска достиг 1,264 млрд акций. Это крупнейшая с 2023 года сделка на фондовом рынке.