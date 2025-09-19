ВТБ привлек на допэмиссии до 84,7 млрд рублей

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) успешно провел вторичное публичное размещение акций (SPO) — крупнейшую с 2023 года сделку на фондовом рынке. На допэмиссии кредитная организация привлекла до 84,7 млрд руб. по цене 67 руб. на акцию. Объем выпуска составляет до 1,264 млрд акций, следует из данных на сайте раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов (слева)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов (слева)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным ВТБ, размещение вызвало повышенный интерес инвесторов — общий спрос превысил 180 млрд руб. Из них около 59% приобрели крупные российские институциональные инвесторы, включая пенсионные фонды и управляющие компании. На долю розничных инвесторов пришлось 41% размещения.

После завершения SPO доля обыкновенных акций ВТБ в свободном обращении превысит 49%. При этом контролирующий пакет останется под управлением государства.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов отмечал, что привлеченные средства будут направлены на реализацию ключевых стратегических инициатив и повышение капитала банка, что позволит укрепить позиции банка на рынке. По его словам, размещение также способствует росту ликвидности акций банка и увеличению их веса в биржевых индексах.

