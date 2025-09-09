Жительницу Зеленограда оштрафовали за изображение пентаграммы на куртке

Зеленоградский районный суд оштрафовал на 2 тыс. руб. 19-летнюю жительницу города Эмилия Городилину по протоколу о демонстрации экстремистской символики. Поводом для административного разбирательства стал рисунок «Звезды Бафомета» (пентаграммы) на джинсовой куртке.

Протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП был зарегистрирован 13 августа, следует из картотеки суда. Решение по нему было вынесено 3 сентября. В определении суда говорится, что 30 июля девушка, находясь на территории Зеленоградского УВД, «осуществляла публичное демонстрирование посетителям и государственным служащим символику». Там отмечается, что пентаграмма на куртке была нанесена черной краской и «обрамлена в колючие шипы».

Кроме того, на одежде госпожи Городилиной был изображен «Крест Левиафана», который суд счел «символом церкви Сатаны» («международное движение сатанизма» признано в РФ экстремистским и запрещено).

Девушка признала вину. На заседании она указывала, что нанесла эти знаки из-за увлечения метал-субкультурой. О запрете такой символики она не знала. Суд эти доводы не принял.

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что в УВД Эмилия Городилина оказалась по другому протоколу о демонстрации экстремистской символики. Он был составлен из-за публикации в личном Telegram-канале девушки фото «в одежде с изображением рисунка в виде пиктограммы», картинки с логотипом группы The Slayer, на которой буква «s» нарисована в виде «нацистской руны». Также в протоколе речь идет о ролике, где госпожа Городилина выполняет нацистское приветствие.

Полина Мотызлевская