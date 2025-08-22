Курганца впервые в России оштрафовали за публикацию символа сатанизма

Курганский городской суд оштрафовал на 1 тыс. руб. местного жителя за публичное демонстрирование символа сатанизма (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ). Это первое подобное решение в стране, сообщает URA.RU.

По информации СМИ, суд установил, что курганец на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал символ сатаны (сатанизм признан экстремистским и запрещен в РФ). Международное движение сатанизма в июле этого года признал экстремистским и запрещенным на территории России Верховный суд РФ.

Сотрудники УМВД России по Курганской области подтвердили информацию и отметили, что к запрещенным символам относятся изображение перевернутой пентаграммы, козлиной головы в пентаграмме, перевернутого креста Святого Петра, креста Левиафана и числа 666. Публичной демонстрацией можно посчитать как размещение их в соцсетях, так и ношение одежды с такими символами.

Виталина Ярховска