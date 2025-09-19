Бывший курский депутат признал хищение 86 млн при строительстве фортификаций

Экс-депутат курской областной думы Максим Васильев, обвиняемый в особо крупном мошенничестве при возведении оборонительных сооружений на границе с Украиной (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), признался в хищении 86 млн руб. и заключил досудебное соглашение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на самого обвиняемого.

По словам господина Васильева, которые приводит агентство, действительная сумма ущерба составляет именно 86 млн, тогда как ему вменяется хищение 152 млн руб.

Максим Васильев также сообщил, что намерен принять участие в специальной военной операции в качестве добровольца.

Уголовное дело в отношении экс-депутата входит в группу дел о махинациях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, которые расследовались с сентября 2023 года. Совокупный ущерб оценивается в 4 млрд руб. На прошлой неделе Генпрокуратура передала материалы в суд.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

Юрий Голубь