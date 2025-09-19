Евросоюз будет использовать российские активы для финансирования Украины

В 19-м пакете антироссийских санкций Еврокомиссия предложила использовать замороженные активы РФ для финансирования программ помощи Украине. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на брифинге.

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters Урсула фон дер Ляйен

«Мы работаем над новым решением для финансирования обороны Украины за счет иммобилизованных российских активов… Мы вскоре представим наше предложение»,— заявила Урсула фон дер Ляйен (цитата по сайту Еврокомиссии). Она отметила, что сами российские активы не будут тронуты.

Сегодня ЕК утвердила содержание нового пакета санкций. В частности, ЕС намерен ввести полный запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью». При этом вторичные санкции в отношении Индии и Китая не включены в 19-й пакет.