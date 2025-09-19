Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЕК не включила в 19-й пакет вторичные санкции против Индии и Китая

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не упомянула вторичные ограничения для Индии и Китая в предложении по новому 19-му пакету антироссийских санкций.

18 сентября агентство Bloomberg сообщало, что США пытаются вынудить своих союзников по G7 ввести 100%-ные пошлины на закупки российской нефти Китаем и Индией. Как сообщало издание The Financial Times, в ЕС скептически оценили предложение, опасаясь экономических последствий и ответных мер.

Что известно о 19-м пакете санкций ЕС против России: банки, энергетика, торговля

Читать далее

Новости компаний Все