Росрыболовство раскритиковало ограничения срока пользования судов из-за возраста

Федеральное агентство по рыболовству выступило против ограничения эксплуатации судов по критериям возраста. Об этом в Росрыболовстве сообщили «Интерфаксу».

В ведомстве подчеркнули, что ограничение срока пользования по возрасту нецелесообразно для судов в технически пригодном состоянии, которые соответствуют правилам морского регистра судоходства РФ. Это касается судов рыбопромыслового флота, а также научно-исследовательских, учебных и аварийно-спасательных судов Росрыболовства.

«Прекращение эксплуатации рыбопромыслового флота по критериям возраста судов может привести к резкому сокращению объемов вылова водных биоресурсов, прежде всего, в Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах»,— уточнили в ведомстве.

Вместо введения ограничений Росрыболовство предлагает стимулировать судостроение, финансировать обновление флота из бюджета и привлекать инвестиции в отрасль.

Ранее Объединенная судостроительная корпорация выдвинула инициативу, согласно которой к 2030 году в российские порты могут запретить вход судам старше 40 лет. Для судов старше 30 лет планируется ввести жесткие требования.

Подробности — в материале «Ъ» «Ветхим завет».