В порты России могут ограничить вход судам старше 40 лет

Инициативы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по обновлению «ветхого» флота, представленные весной, получили конкретные очертания. Согласно материалам к совещанию у вице-премьеров Дениса Мантурова и Виталия Савельева, с которыми ознакомился «Ъ», к 2030 году в российские порты могут запретить вход судам старше 40 лет.

Для судов от 30 лет (российских и иностранных) также вводятся жесткие требования: ежегодная проверка на безопасность или предъявление свидетельства от российской уполномоченной организации. Планируется и повышение портовых сборов, в том числе экологических.

Обязательным станет наличие повышенного страхового покрытия у судовладельцев на случай экологического ущерба или повреждения инфраструктуры. Минтранс может получить право вести реестр допущенных страховщиков. Судов без полиса от компаний из этого реестра в порты не пустят. Ответственность за соответствие судов требованиям предлагается возложить на операторов терминалов и грузовладельцев.

В ОСК рассказали «Ъ», что необходимо учитывать износ российского речного флота (средний возраст более 40 лет). «Крайне важно обеспечить для наших клиентов-судовладельцев гибкий и стабильный финансовый инструмент приобретения судов»,— уточнил собеседник. В Минтрансе и Минпромторге от комментариев по данной инициативе отказались.

Подробности — в материале «Ъ» «Ветхим завет».