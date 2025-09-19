«Кроссовер стал настолько культовым, что некоторые готовы переплачивать»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о популярности кроссовера Duster среди российских автолюбителей и его многочисленных модификациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dacia Фото: Dacia

Было время, когда на российских автомобильных форумах был такой мем — «дастер дизелек». Что бы ни обсуждалось — попытка ли Maserati прорваться на рынок суперкаров со своим спортивным купе MC20 или то, почему у нас, в отличие от Германии, так плохо покупают туринги, то есть универсалы марки Mercedes-Benz, — обязательно нашелся бы кто-то, кто написал бы: «А дастер дизелек все равно лучше». И многие с ним соглашались. Популярность у этой модели марки Renault была настолько велика, что в очереди на покупку кроссовера люди соглашались стоять год, а то и больше. И тому были веские основания. Если закрыть глаза на дизайн, имя бренда и прочие неосязаемые характеристики, а прагматично смотреть только на практичность и цену, то, вероятно, надо было признать, что Renault Duster был оптимальным вариантом автомобиля почти на все случаи жизни.

Но с годами кроссовер стал настолько культовым, что некоторые готовы даже серьезно переплачивать за «фан». На днях румынская марка Dacia представила Duster в новой модификации Pickup. Она разработана в сотрудничестве с фирмой Romturingia, которая уже не первый год занимается тюнингом «Дастеров», в том числе переделкой их в пикапы. И если раньше после такого перерождения у машины оставался лишь передний ряд сидений, то в сегодняшнем варианте это по-прежнему пятиместный автомобиль. Открытый багажный отсек отделан пластиком, дверца открывается вниз. Для фиксации самых разных грузов предусмотрены направляющие и крепежные кольца. Площадь получившейся площадки — примерно метр на метр. Максимальная грузоподъемность — 430 кг.

Что важно, Duster Pickup — это не концепт-кар и не какая-то единичная поделка для выставки, а серийный автомобиль, который марка продает официально. Он уже доступен у официальных дилеров марки в Румынии по цене от €26 тыс. и предлагается в трех уровнях оснащения. Версия Pickup разработана на базе высоких комплектаций только с электрифицированной силовой установкой. При этом стандартный Duster с обычным ДВС стоит на домашнем рынке от €17,2 тыс.

Дмитрий Гронский