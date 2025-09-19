Новосибирский облизбирком зарегистрировал избранных по партспискам депутатов

В Новосибирской области зарегистрированы все депутаты законодательного собрания, избранные по партийным спискам. Соответствующее решение избирательная комиссия приняла на заседании 19 сентября.

Напомним, по итогам голосования по партспискам распределяются 38 из 76 депутатских мандатов. 22 из них получили кандидаты «Единой России». В их числе действующий сенатор от заксобрания Александр Карелин, заместитель руководителя фракции в предыдущем созыве Валерий Ильенко, экс-спикер областного парламента Иван Мороз, управляющий отделением Социального фонда России по Новосибирской области Александр Терепа, председатель комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике предыдущего созыва Вениамин Пак.

В числе тех, кто работал депутатом заксобрания в 2020-2025 годы, по партсписку избрались Виктор Кушнир, Павел Кива, Юлия Швец, Сергей Гайдук, Елена Тырина, Юрий Похил. Несколько человек также были депутатами, но состояли в других фракциях: Сергей Кальченко (КПРФ), Александр Тепляков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Александр Щербак (ЛДПР).

Депутатами от ЕР также стали Дмитрий Игумнов, Евгений Панферов, Альбина Николаева, Олег Ситкин, Лев Нагорняк, Павел Черноусов, Данила Воротников и Андрей Кумов.

По четыре места получат кандидаты из партсписков КПРФ и ЛДПР. У коммунистов мандаты получат Владимир Карпов, Николай Машкарин, Ашот Рафаелян и Алексей Матвеев. У либерал-демократов — Анна Терешкова, Александр Бойко, Владимир Мартыненков и Елена Гладышева.

Два мандата Партии пенсионеров достанутся руководителю партийной фракции в предыдущем созыве Александру Аверкину и заместителю председателя центрального совета партии Владимиру Ворожцову.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее стало известно, кто получит по партспискам по три мандата от справороссов и «Новых людей».

Валерий Лавский