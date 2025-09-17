Назван состав фракции СРЗП в новосибирском заксобрании

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) назвала кандидатов, которые получат мандаты депутатов законодательного собрания Новосибирской области. По итогам голосования, состоявшегося 12-14 сентября, партия взяла по партспискам три места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам лидера регионального отделения СРЗП, депутата Госдумы РФ Александра Аксененко, мандаты получат экс-прокурор Новосибирска Роман Сивак и ветеран СВО Руслан Колник, входившие в первую тройку партсписка. Кроме того, депутатом заксобрания станет руководитель одного из подразделений «Корпорации развития Новосибирской области» Константин Терещенко. По итогам выборов в одномандатных округах в областной парламент прошел директор торгово-развлекательного комплекса «Эдем» в Советском районе Новосибирска Владислав Плотников.

При голосовании по партспискам СРЗП получила 7,78% голосов. В предыдущем созыве заксобрания партийная фракция состояла из двух депутатов.

Валерий Лавский