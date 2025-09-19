«Новые люди» назвали состав фракции в новосибирском заксобрании

Дарья Карасева останется на посту руководителя фракции «Новых людей» в законодательном собрании Новосибирской области нового созыва. Об этом говорится в сообщении регионального отделения (РО) партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Госпожа Карасева получит депутатский мандат по итогам голосования по партспискам. «Новые люди» набрали 7,9% и получили право на три места. Кроме Дарьи Карасевой, возглавляющей РО, обладателями мандатов станут руководитель исследовательского фонда «Сибирская политика» Дарья Украинцева (возглавляла территориальную группу кандидатов в округе №22) и старший преподаватель Новосибирского государственного университета экономики и управления НИНХ Марат Сафаров (тергруппа №38).

Во фракцию «Новых людей» из четырех человек входит также девелопер Илья Поляков, одержавший победу в одномандатном округе №22.

Валерий Лавский