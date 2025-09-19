ЕК утвердила содержание 19-го пакета санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня днем объявит содержание 19-го пакета санкций против России. Представитель ЕК Паулина Пиньо сообщила, что комиссия уже внесла предложения по новому списку ограничений.

«Мы можем подтвердить, что комиссия приняла новый пакет санкций против России, 19-й пакет»,— сказала госпожа Пиньо на брифинге (цитата по AFP). Она отметила, что Урсула фон дер Ляйен выступит с заявлением вместе с заместителем председателя ЕК Каей Каллас. Точное время обнародования нового списка объявят позже.

До этого Евросоюз переносил публикацию нового пакета антироссийских санкций на неопределенный срок. Его должны были обнародовать 16 сентября, однако, как отмечает Politico, фокус внимания стран ЕС сместился на вопросы Венгрии и Словакии. В частности, в союзе обсуждали, как снизить зависимость стран от российской нефти.

Источники Reuters сообщали, что новые санкции будут нацелены на так называемый теневой флот РФ и российские банки.