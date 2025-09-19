Глава экспертно-криминалистического центра на Урале Андрей Костин ушел на пенсию

В ГУ МВД по Свердловской области состоялась торжественная церемония проводов на пенсию по выслуге лет начальника регионального экспертно-криминалистического центра Андрея Костина, сообщили в пресс-службе управления. Он проработал в центре 33 года.

Фото: Валерий Горелых / ГУ МВД России по Свердловской области Андрей Костин и Александр Мешков

Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, поблагодарить за службу, вручить памятный подарок и высказать напутственные слова пришли руководитель главного управления генерал-лейтенант Александр Мешков, его заместители, а также первые лица, личный состав структурных подразделений и ветераны полицейского ведомства. Участники памятной встречи пожелали ветерану свердловского гарнизона полиции удачи в гражданской деятельности и отличного клева на рыбалке.

Андрей Костин родился 20 мая 1965 года в Свердловске. В 1987 году окончил геофизический факультет горного института имени Вахрушева, а затем пять лет трудился горным инженером-геофизиком. Работу в экспертно-криминалистической службе начал в 1992 году, пройдя путь от рядового эксперта до самой высокой должности. «Заслуги можно перечислять долго. Но главными его достижениями, на мой взгляд, является то, что он стал основателем региональной пулегильзотеки. Стоял у истоков создания автоматизированной дактилоскопической информационной системы "Папилон". Эти два вышеперечисленных стратегически важных ресурса играют одну из ключевых ролей при раскрытии преступлений, в том числе по горячим следам»,— сказал Валерий Горелых.

Результаты работы полковника Костина и его творческого коллектива легли в основу многих громких дел прошлых лет. Среди них — установление личностей красноармейцев, захороненных в братской могиле на острове Белый на Ямале: под его руководством проводилось исследование фрагментов документов. Известным уголовным делом, раскрытию которого поспособствовал полковник Костин, стало дело Виктора Петриченко — следствие установило, что в новогоднюю ночь 1993 года в Каменске-Уральском он убил семерых человек молотком.

Ирина Пичурина