В редакции Ura.ru проводят опись имущества в связи с арестом юрлица

Представители редакции Ura.ru заявили, что в офисе в Екатеринбурге проходит опись имущества из-за ареста юридического лица СМИ по иску Генпрокуратуры, связанного с изъятием активов Артема Бикова и Алексея Боброва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Редакция работает в штатном режиме. Сегодня в екатеринбургский офис агентства судебные приставы доставили исполнительный лист на арест имущества учредителя — "Сибирско-Уральской медиакомпании". В соответствии с законодательством, сейчас идет процедура описания имущества»,— прокомментировали в Ura.ru. Там подчеркивают, что арест не распространяется на взаимодействие компании с контрагентами и трудовые отношения.

«Как и все остальные компании из иска, "Сибирско-Уральская медиакомпания", а значит и Ura.ru, обязана продолжать работу»,— заявили в редакции.

Напомним, 10 сентября Генпрокуратура подала иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга с намерением изъять в доход государства активы, которые принадлежат уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. По данным «Ъ-Урал», в списках на изъятие есть компания ООО «Голубино-1» — среди ее бенефициаров Биков и Бобров, а гендиректором является Елена Куимова. Бенефициарами ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» также являются Елена Куимова (75%) и Михаил Вьюгин (25%).

Мария Игнатова