В августе воронежцы на 15% больше покупали жилья в строящемся доме

В августе в Воронеже заключили 669 договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке жилья, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого годом. Об этом «Циан Аналитика» сообщили «Ъ». Основным драйвером первичного рынка жилья стали предлагаемые девелоперами рассрочки и семейная ипотека, получившая дополнительное финансирование от регулятора, считают эксперты.

При этом темпы роста в Воронеже ниже показателя в других городах-миллионниках. По данным «Яндекс Недвижимости», в целом по стране количество заключенных ДДУ в августе увеличилось на 34% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Всего речь идет о 29 тыс. ДДУ.

В 2024 году в Воронежской области зарегистрировали 12 382 договора долевого участия в строительстве. Это на 27,7% меньше, чем в 2023-м (17 126). Больше всего таких договоров было заключено в июне — 1 844. Как отмечают в Росреестре, после отмены программы льготной ипотеки с 1 июля, рынок первичной недвижимости в регионе «начал испытывать колебания и постепенно пошел на спад».

Анна Швечикова