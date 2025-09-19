Новостройки неплохо устроились

У рынка новостроек, оказавшегося после отмены массовой льготной ипотеки в кризисе, похоже, появился шанс на возрождение. В августе объем сделок в этом сегменте в российских городах-миллионниках вырос на 34% год к году. Поддержали продажи предлагаемые девелоперами рассрочки, рост популярности семейной ипотеки и начавшееся снижение ключевой ставки ЦБ. Дополнительный прирост спроса обеспечили инвесторы, интерес которых к депозитам постепенно остывает.

По итогам августа на рынке первичного жилья в российских городах-миллионниках заключено 29 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), что на 34% больше год к году, подсчитали в сервисе «Яндекс Недвижимость» по запросу “Ъ”. Похожую динамику фиксируют в аналитическом сервисе Dataflat.ru, по данным которого в августе объем сделок в целом по РФ увеличился на 25% год к году, до 44 тыс. ДДУ.

Самый выраженный рост продаж за этот период наблюдается в Нижнем Новгороде — вдвое год к году, здесь было заключено 680 ДДУ, в Челябинске девелоперы реализовали 340 квартир, что на 58% больше год к году, подсчитали в «ЦИАН Аналитике» по запросу “Ъ”. В Перми этот показатель в августе увеличился на 50% год к году, до 619 ДДУ, в Краснодаре — на 43%, до 1,9 тыс. сделок, следует из данных компании. Такую динамику можно объяснить низкой базой прошлого года, когда была отменена программа массовой льготной ипотеки, констатирует коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Сейчас основным драйвером первичного рынка жилья стали предлагаемые девелоперами рассрочки и семейная ипотека, получившая дополнительное финансирование от регулятора, отмечает гендиректор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов. По его подсчетам, по этой программе сейчас реализуется около 70% от общего объема проданных первичных квартир. Дополнительный прирост продаж обеспечил отложенный спрос на новостройки со стороны инвесторов, которые в условиях кризиса на жилищном рынке предпочитали вкладывать свои средства в депозиты, считает руководитель «ЦИАН Аналитики» Алексей Попов.

Покупатели стараются как можно скорее приобрести себе жилье, так как понимают, что период максимальных дисконтов и акций от застройщиков уже прошел, говорит коммерческий директор «Главстрой Регионы» Алексей Артошин. В перспективе интерес покупателей, напротив, будет только расти — ключевая ставка ЦБ уже начала свое снижение, говорит гендиректор Optima Development Давид Худоян.

Текущие обстоятельства позволяют говорить о начале восстановления первичного рынка жилья после кризиса, считает гендиректор VSN Group Яна Глазунова. В то же время резкого скачка ожидать не стоит, подчеркивает руководитель территориального управления продаж ГК А101 Денис Жидков.

Впрочем, отрасль вскоре может столкнуться с новой проблемой. Ожидаемый прирост спроса спровоцирует дефицит на рынке новостроек и подтолкнет цены на них к росту, считает Денис Жидков. Первичное жилье дорожает уже сейчас: по итогам августа средняя стоимость таких квартир в целом по стране составила 190 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 34% больше год к году, подсчитал Евгений Белокуров.

Девелоперы стараются осторожно и поступательно выводить на рынок новостройки, опасаясь возможных рисков дефицита или затоваривания, добавляет управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов. На этом фоне объем предложения в строящихся новостройках, несмотря на восстановление активности покупателей, уменьшается медленными темпами: этот показатель по итогам августа в целом по России снизился всего на 3% год к году, до 547 тыс. лотов, подсчитал Алексей Попов.

Кроме того, из-за устойчивого падения спроса на первичное жилье после отмены льготной ипотеки многие девелоперы замедлили запуск новых проектов: теперь, когда спрос оживился, им потребуется не менее одного года, чтобы нарастить темпы, отмечает исполнительный директор девелоперской компании «Мармакс» Павел Бушков.

Между тем на вторичном рынке жилья ситуация не такая динамичная: объем сделок в этом сегменте в целом по России в августе снизился всего на 1% год к году, следует из данных Роскадастра. Впрочем, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Сергей Еремкин отмечает, что интерес покупателей к готовому жилью постепенно растет на фоне смягчения денежно-кредитной политики. По его данным, средняя стоимость вторичного жилья за этот же период выросла всего на 2% год к году, до 133,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

София Мешкова