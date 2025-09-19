Судебные приставы пришли в редакцию Ura.ru по делу «Облкоммунэнерго»

В редакцию Ura.ru в Екатеринбурге пришли судебные приставы. Учредитель издания фигурирует в качестве третьего лица по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства компании «Облкоммунэнерго». Адвокат агентства Павел Бабиков подтвердил «Ъ-Урал» информацию о визите приставов и отметил, что он не накладывает запретов на деятельность редакции.

«Судебные приставы пришли для того, чтобы уведомить руководство о том, что судом приняты обеспечительные меры. Эти меры не связаны с запретом деятельности редакции, а запрещают распоряжение имуществом. Запрета на владение и пользование имуществом нет»,— уточнил господин Бабиков.

18 сентября Юридическое лицо СМИ — ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» — попало под арест по иску Генпрокуратуры об изъятии активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Также они владеют энергокомпанией «Облкоммунэнерго» в Свердловской области. Надзорное ведомство намерено изъять в доход государства все активы, которые принадлежат уральским бизнесменам.