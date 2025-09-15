Генпрокуратура требует изъять у экс-советника Чубайса компанию «Облкоммунэнерго»

Генпрокуратура России подала в Ленинский районный суд иск об обращении в доход государства энергокомпании «Облкоммунэнерго» в Свердловской области. Ее владельцами числятся бывший советник Анатолия Чубайса Артем Биков и его партнер Алексей Бобров, сообщил источник ТАСС в надзорном ведомстве.

АО «Облкоммунэнерго» оказывает услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению в 185 населенных пунктах Свердловской области, следует из информации на сайте компании. По данным сервиса kartoteka.ru, АО является совладельцем ООО «Экологические системы», связанного с предпринимателями Алексеем Бобровым и ранее Артемом Биковым. Чистая прибыль АО «Облкоммунэнерго» за 2024 год составила 962,7 млн руб., выручка — 7,26 млрд руб.

В иске отметили, что должностные лица правительства Свердловской области, государственного предприятия «Облкоммунэнерго» и его дочерних структур нарушили закон о противодействии коррупции. По версии Генпрокуратуры, в Уральском федеральном округе действует холдинг «Корпорация СТС» (в него входит «Облкоммунэнерго»), который монополизировал «поставку электроэнергии, водоснабжение, а также обращение с твердыми коммунальными отходами» в нескольких регионах: Курганской, Свердловской, Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе. Поэтому корпорация стратегически важна для энергетической безопасности России, отметили в иске.

Надзорное ведомство требует обратить в доход России 100% акций ответчиков в АО «Облкоммунэнерго», а также акции и доли еще в 80 компаниях. Ответчиками по иску стали также бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, а также по энергетике и ЖКХ Николай Смирнов. По версии Генпрокуратуры, они помогли господину Бикову и господину Боброву стать руководителями в «Облкоммунэнерго».