Три человека пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов с помощью как минимум 109 беспилотников и шести снарядов. В результате пострадали три человека, повреждены 11 жилых домов и девять транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе поселки Малиновка и Разумное, села Никольское, Новая Деревня, Пуляевка и Ровенек подверглись атакам восьми беспилотников, из них пять уничтожены. В Никольском из-за удара дрона по административному зданию предприятия пострадала проходившая рядом мирная жительница. Она проходит лечение в белгородской городской больнице №2. На месте атаки повреждены окна и фасад здания, а также два легковых автомобиля. В селе Новая Деревня пострадал частный дом.

В Борисовском районе по селу Грузское выпустили два БПЛА. В результате удара одного из них по многоквартирному дому пострадала мирная жительница. Она продолжает лечение амбулаторно. Повреждены крыша дома и одна квартира.

В Валуйском — села Борки, Долгое, Казинка и Кукуевка были обстреляны двумя боеприпасами и атакованы восемью БПЛА, пять из которых сбиты системой ПВО. В селе Долгое поврежден частный дом, в Казинке — здание предприятия. В Кукуевке сегодня утром от удара дрона пострадал частный дом.

В Волоконовском районе по селу Новое и хутору Екатериновка выпустили четыре дрона. Без последствий.

В Грайворонском округе села Дунайка и Почаево подверглись атакам беспилотников. В Почаеве пострадали частный дом и надворная постройка.

В Краснояружском районе на села Вязовое, Репяховка, Староселье и Теребрено с БПЛА сброшены 12 взрывных устройств. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском — по городу Шебекино, селам Архангельское, Белянка, Бершаково, Вознесеновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка выпустили два снаряда и 85 дронов, из которых 76 ликвидированы. В Шебекине при выполнении служебных задач пострадал боец подразделения «Орлан». Его госпитализировали в центральную райбольницу. В Новой Таволжанке огнем уничтожен автомобиль, а также повреждены частный дом и линия электропередачи, в Муроме — две хозпостройки, три частных дома и газовая труба, в районе Маломихайловки — автомобиль, в Шебекино и Бершаково — по одному грузовому автомобилю. Сегодня утром в Архангельском пострадали три транспортных средства и два частных дома, в одном из которых разрушена кровля.

Сутками ранее при атаках ВСУ по Белгородской области погиб один человек, еще семеро были ранены.

Кабира Гасанова