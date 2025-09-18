Один человек погиб и семеро ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область за сутки
За прошедшие сутки, в среду, 18 сентября, ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с применением не менее 119 беспилотников и 54 боеприпасов. В итоге один мирный житель погиб, еще семь пострадали. Разрушения получили здание облправительства, шесть жилых домов и 13 транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.
- Белгород, в частности, подвергся атакам четырех беспилотников, два из которых ликвидированы. Общее число пострадавших в городе достигло пяти человек. Всем оказана медицинская помощь, они продолжают лечение амбулаторно. Также вследствие атак повреждены здание правительства Белгородской области и пять автомобилей.
- В Белгородском районе по поселкам Майский, Малиновка, Октябрьский и Северный, селам Бессоновка, Нечаевка, Новая Деревня, Петровка, Старая Нелидовка, Устинка, Черемошное и хутору Церковный выпустили 14 БПЛА, из них девять сбиты системой ПВО. В поселке Северный из-за детонации дрона на территории предприятия мирный житель получил баротравму. Он лечится дома. На месте атаки поврежден фасад здания. В селах Устинка и Нечаевка получили разрушения по одному частному дому, в селе Новая Деревня — хозпостройка.
- В Краснояружском районе поселки Красная Яруга, Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье подверглись шести обстрелам с выпуском 26 боеприпасов и атакам 21 беспилотника, один из ликвидирован. В поселке Красная Яруга повреждены четыре транспортных средства.
- В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Белянка, Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка выпустили 68 беспилотников, 61 из них сбит. В городе Шебекино при ударе дрона по автомобилю один человек погиб, а другой получил ранения. Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу. Транспортное средство уничтожено огнем. Также в городе поврежден грузовой автомобиль, в селе Новая Таволжанка — четыре частных дома и гараж, в селе Белянка — один автомобиль.
- В Яковлевском районе город Строитель и село Старая Глинка подверглись атакам двух беспилотников, из них один уничтожен. В первом населенном пункте на территории сельхозпредприятия получил повреждения грузовой автомобиль.
Сутками ранее при атаках ВСУ в Белгородской области пострадали два человека.
