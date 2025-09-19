В редакцию Ura.ru в Екатеринбурге пришли судебные приставы

Сотрудники УФССП России по Свердловской области пришли в офис Ura.ru (Ура.ру), подтвердил «Ъ-Урал» адвокат агентства Павел Бабиков. По его словам, приход судебных приставов не связан с запретом на владение и пользование имуществом.

«Судебные приставы пришли для того, чтобы уведомить руководство о том, что судом приняты обеспечительные меры. Этим меры не связаны, с запретом деятельности редакции, а запрещают распоряжением имуществом. Запрета на владение и пользование имуществом нет»,— сообщил «Ъ-Урал» Павел Бабиков.

По данным «Ъ-Урал» юридическое лицо издания Ura.ru — ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» — попало под арест по иску Генпрокуратуры об изъятии активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Редактор издания Диана Козлова, в разговоре с «Ъ-Урал» заявила, что сотрудникам 18 сентября рассказали, что юридическое лицо привлечено к суду.

Напомним, 15 сентября стало известно, что Генпрокуратура намерена изъять в доход государства активы, которые принадлежат уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. По данным «Ъ-Урал», в списках на изъятие есть компания ООО «Голубино-1» — среди ее бенефициаров Биков и Бобров, а гендиректором является Елена Куимова. По данным сервиса Kartoteka.ru, бенефициарами ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» также являются Елена Куимова (75%) и Михаил Вьюгин (25%).

Артем Путилов